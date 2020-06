Bessin. 76 ans après, Trévières découvre le visage de son soldat inconnu

Il aura fallu plus de 70 ans pour mettre un visage sur le nom de Marcelo Soliz, un héros de la libération de Trévières. Avec Omery Weathers, ils ont obtenu la plus haute distinction de l'armée américaine pour leurs actes de bravoure le 9 et 10 juin 1944. Jusqu'à aujourd'hui, seul le visage de Weathers, l'un des premiers capitaines à mourir en Europe, était connu. "Marcelo Soliz était un inconnu aux yeux de tous car c'était quelqu'un d'origine mexicaine, peu gradé" dévoile Florent Plana, guide touristique, qui a retrouvé la photo de ce héros. Ce passionné est passé par différentes associations, mais aucune n'avait d'information sur le soldat. Florent Plana a finalement réussi à contacter son fils, Fidel, qui n'avait jamais entendu parler des exploits de son père. "Il ne comprenait pas pourquoi je m'intéressais à lui. Je lui ai montré où son papa avait traversé les champs. Quand je lui ai envoyé ces images, il y a eu une petite connexion qui s'est faite" raconte le guide. Grâce à cet échange, il a obtenu la photo du soldat et l'a offerte à la commune, mercredi 10 juin.