Rouen. Nouveau rassemblement en hommage à George Floyd

La mobilisation se poursuit. Un nouveau rassemblement est prévu, le samedi 13 juin, à Rouen (Seine-Maritime), en hommage à George Floyd. Une action contre le racisme et les violences policières de manière plus générale. Lieu de rendez-vous : la place Saint-Sever à 14 h 30. Les banderoles et les pancartes devraient être nombreuses, notamment avec le message "Black lives matter", qui se traduit en français par "les vies noires comptent". Dans ce contexte post-Covid, les organisateurs préviennent les participants : "les distances de sécurité et les gestes barrières doivent bien évidemment être respectés. Il faut aussi se constituer en petits groupes de 10 et porter un masque est indispensable pour que l'événement puisse avoir lieu".

1 500 personnes, selon la préfecture de Seine-Maritime, avaient défilé, le vendredi 5 juin en fin de journée à Rouen, pour les mêmes revendications. Une manifestation émaillée de heurts avec la police.

George Floyd, c'est cet Afro-Américain mort fin mai aux États-Unis lors d'une interpellation des forces de l'ordre.