Le film "Les Seigneurs" règne en maître sur le box-office des films de cette semaine

La multiplication de têtes d'affiche autour d'un sujet fédérateur, le football, a vraisemblablement profité aux Seigneurs. Le film domine largement le classement. Deuxième, le blockbuster Resident Evil : Retribution se contente de 42.780 entrées. Olivier Stone s'empare de la troisième place avec 30.524 spectateurs, avant-premières comprises.

Sorties du 26 septembre : Top 1er jour France

01. Les Seigneurs. 202.228

02. Resident Evil : Retribution. 42.780

03. Savages. 30.524

04. Le Magasin des suicides. 16.159

05. Vous n'avez encore rien vu. 10.555

06. Le Chien du Tibet. 2.394

07. Compliance. 1.805

08. Gébo et l'ombre. 1.045

09. Les Mouvements du bassin. 1.005

10. Tous cobayes ?. 721

11. Sauna On Moon. 207

12. Sombras (Les Ombres). 62

13. Shelter. 7

-. Fear of Falling. n.c.