Caen. Le Mémorial de Caen reprend des couleurs !

"L'actualité nous sépare, l'Histoire nous rassemblera", ce sont les mots employés par l'équipe du Mémorial de Caen, concernant la réouverture de sa structure. En effet, à partir de ce samedi 20 juin, il est de nouveau possible de visiter le célèbre musée normand, situé à deux pas des plages du Débarquement. Ce lieu, qui retrace les histoires incontournables de la Bataille de Normandie du XXe siècle, s'apprête à retrouver peu à peu ses couleurs d'antan.

Une visite sécurisée, du début à la fin

Après une période difficile, le musée refait surface avec des mesures sanitaires strictes, afin de garantir la sécurité de ses visiteurs. En effet, le Mémorial a développé dernièrement une billetterie en ligne, horodatée, sur son site internet memorial-caen.fr. Cela permettra d'assurer un flux contrôlé de ses visiteurs. Cette billetterie est ouverte depuis le lundi 8 juin. De plus, le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs ainsi que les salariés de la structure. Toutefois, s'il survient un oubli, l'équipe assure une vente de masques sur place (dans la limite des stocks disponibles). Par ailleurs, des sièges et rangs seront laissés volontairement vides et les flux se verront régulés par un marquage au sol. Toutes ces mesures permettront à tous de découvrir sereinement les différentes étapes de la Seconde Guerre mondiale : de la montée du fascisme au Débarquement en Normandie, en passant par la Shoah.

Concernant les nouveautés, le musée propose cette année de revivre la construction de l'Europe : sa naissance et son histoire, au sein d'une nouvelle salle immersive. Ici, un film exceptionnel de 19 minutes sera projeté en 360 °. Celui-ci démarre par la promesse naissante d'un XXe siècle éblouissant et se conclut par un avertissement : "La paix est le bien commun le plus précieux mais aussi le plus fragile." Notons que la projection est incluse dans le billet d'entrée du musée.

Par ailleurs, pour certains visiteurs le musée sera… une entière découverte ! Seconde Guerre mondiale, Débarquement, Bataille de Normandie, Guerre Froide… Cet endroit retrace une grande partie de l'Histoire du XXe siècle. Outre ses expositions, il cache également de nombreux jardins du souvenir, parmi lesquels les jardins américain, canadien ou encore britannique. Ces lieux de commémoration sont dédiés à la mémoire des résistants et des soldats alliés morts en Normandie.

En constant renouveau depuis dix ans, le Mémorial de Caen est aujourd'hui au cœur de la réflexion sur la place de l'Histoire dans nos sociétés.

Pratique. Le Mémorial de Caen, esplanade Général Eisenhower à Caen. Réouverture officielle le samedi 20 juin. Horaires d'ouverture : tous les jours de 9 à 18 heures, puis jusqu'à 19 heures à partir du 4 juillet. Tarif exceptionnel de 14,50 € jusqu'au 20 septembre. Contact : 02 31 06 06 45. Réservation : memorial-caen.fr