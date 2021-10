Le Havre. Plus qu'un seul patient Covid-19 à l'hôpital Monod

Au Havre, l'hôpital Monod n'accueillait plus qu'un seul patient atteint du Covid-19 le jeudi 11 juin, un marin russe dont le navire est en escale à Radicatel. Il est hospitalisé en service pneumologie. Lundi 8 juin, la dernière unité Covid a fermé. Le Groupe hospitalier du Havre (GHH) tire un premier bilan de cette crise sanitaire.

76 décès au total

Le premier patient atteint du coronavirus a été pris en charge le 15 mars aux urgences de l'établissement. Le pic a été atteint le 2 avril, avec 109 patients hospitalisés. Au total, l'hôpital Monod aura traité 272 personnes. 179 sont retournés à leur domicile, 16 ont été transférés vers d'autres structures (comme des EHPAD) et 76 sont décédés. Des patients issus de tout l'ouest du département de la Seine-Maritime (secteurs du Havre, Fécamp, Lillebonne et même Pont-Audemer dans l'Eure). Le GHH assure ne jamais avoir été débordé par la situation. Des commandes de matériels avaient été passées dès le 2 mars. Le nombre de lits de réanimation, habituellement 18, a été porté à 33 au pic de la crise (27 lits dédiés au traitement du Covid-19 et 6 pour les autres patients). 43 patients ont été hospitalisés en réanimation. Le service a également accueilli deux transferts d'Évreux (Eure) et de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Concernant le personnel, 120 soignants ont été testés positifs sur les 5 000 agents de l'hôpital.

Dans le hall de l'hôpital, une exposition photos rend hommage aux soignants de Monod.

L'hôpital reste en alerte

Depuis le lundi 8 juin, l'établissement a repris un fonctionnement plus normal. La reprogrammation de l'activité reprend progressivement dans tous les secteurs. Les blocs opératoires sont à 70 % de leur activité (au moins jusqu'à septembre). Un dispositif Covid-19 reste en alerte à l'hôpital Monod. Désormais, ce sont les urgences qui prendront en charge les patients (sept lits spéciaux sont réservés). De plus, trois lits de réanimation sont également réservés, si nécessaire.

Unité de dépistage

La consultation de dépistage se situe dans la zone de consultation nord de l'hôpital. Les patients peuvent s'y rendre avec une ordonnance de leur médecin. Par ailleurs, une unité mobile de dépistage a été mise en place pour le dépistage dans les établissements sociaux et médico-sociaux du territoire havrais. Le GHH est aussi en capacité de réaliser des tests sérologiques. Ils sont pour l'heure réservés aux personnels soignants. Le public y aura prochaine accès, sur prescription médicale.