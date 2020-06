Manche. Les policiers déposent leurs menottes devant les commissariats

"Les flics de France ne considèrent plus Christophe Castaner comme le supposé premier flic de France." La phrase lâchée par le secrétaire général d'Unité SGP Police, Yves Lefebvre, témoigne bien de la colère qui agite les policiers après les déclarations de Christophe Castaner en début de semaine. Sur fonds de manifestations contre les violences policières et d'accusations de racisme, le pensionnaire de Beauvau avait notamment demandé qu'une suspension soit "systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré" et évoqué la "tolérance zéro".

Ce jeudi 11 juin, le syndicat Unité SGP Police avait appelé à des actions partout en France. Ainsi à Saint-Lô, Coutances et Granville, les policiers ont déposé leurs menottes devant leur commissariat, en signe de protestation. Une action similaire doit être menée à Cherbourg, ce vendredi 12 juin. Le syndicat a par ailleurs exhorté ses ouailles à "ne plus intervenir, ni interpeller".

Les policiers en colère ont déposé leurs menottes devant le commissariat de Saint-Lô, le jeudi 11 juin. - Unité SGP

Les policiers en colère ont déposé leurs menottes devant le commissariat de Granville, le jeudi 11 juin. - UNité SGP