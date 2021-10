Bayeux. La Ville expérimente les rues piétonnes dans le centre

Pour soutenir le commerce local, la Ville de Bayeux a mis en place différentes mesures. Parmi elles, une campagne de communication, une exonération de la redevance du domaine public mais aussi la piétonnisation de trois artères commerçantes de la ville : les rues Saint-Malo, Saint-Martin et Saint-Jean. "Je suis convaincu à 100 % que dans une ville comme Bayeux, ça doit être une réussite économique locale", indique Arnaud Tanquerel, premier adjoint à la Mairie de la ville en charge de l'environnement, du sport, des loisirs et de la jeunesse. Pour l'instant, ce ne sera qu'un "test" avec une piétonnisation les samedis 13, 20 et 27 juin de 13h30 à 19 h. "Les cafés et restaurants pourront élargir leurs terrasses et ce sera accompagné d'animations", ajoute Céline Cadet, maire adjointe en charge du commerce et de l'emploi. "On fera un point à la fin de la période et on verra comment on pourra continuer la piétonnisation. Par exemple, un samedi par mois ou plus. Ce sont nos commerçants qui nous le diront en fonction de ces trois semaines d'expérimentation."