Football (N3). L'AS Cherbourg a une semaine pour régulariser sa situation

Depuis des mois, la situation du club de football de l'AS Cherbourg fait parler. Le club est-il en règles ? En déficit ? Si oui, de quelle ampleur ? Ce mercredi 10 juin, lors de l'audition officielle du club manchois par la commission régionale du contrôle des clubs de la Ligue de football de Normandie, la situation du club a été étudiée. Déjà épinglé en mars pour "comptes au 30 juin 2019 et budget 2019-2020 actualisés (...) non acceptés en l'état", il avait alors été décidé par l'instance de contrôle régionale d'un "encadrement de la masse salariale 2019-2020" et d'une sanction de "3 000 € d'amende et d'un retrait de six points au classement de National 3".

"110 000 € perdus à cause de la crise du Covid-19"

Des sanctions qui ont alimenté les conversations et surtout les soupçons de grandes difficultés financières. Mardi 2 juin dernier, Gérard Gohel confirmait "un déficit de 120 000 €" et nous confiait : "Je n'ai jamais menti, mon investisseur m'a encore assuré qu'il apporterait un important mécénat." Un investisseur sénégalais, gérant des fonds nippons transitant par la Suisse, dont le mécénat n'est jamais parvenu sur les comptes du club, depuis juin 2019.

Ce mercredi 10 juin, il était cependant temps d'apporter toutes les garanties pour le club cotentinois. "Nous sommes en phase avec la commission sur les sommes à régulariser, nous a expliqué Gérard Gohel. J'ai tout détaillé en convainquant qu'il ne fallait pas tenir compte de ce mécénat extérieur pour la décision du jour." Au cours des discussions, le président cherbourgeois a donc évoqué la crise du Covid-19 pour justifier de son déficit : "le déficit réel, hors du mécénat non versé notamment, est bien celui créé par le Covid-19 depuis mars jusque juin, nous avons perdu 110 000 €."

"Des dossiers déposés dans les collectivités locales"

Toutes ces explications prises en note, la commission a pris sa décision : "La commission a décidé de nous octroyer une semaine de délai supplémentaire pour régulariser notre situation", annonce un Gérard Gohel qui sait déjà à quelles portes il va frapper ces prochains jours : "nous avons déposé des dossiers aux collectivités comme la Ville de Cherbourg, le Conseil départemental et la Région Normandie", qui ont "voté diverses aides". En une semaine, il va néanmoins falloir être aussi persuasif qu'efficace, mais Gérard Gohel l'assure : "une fois qu'on aura une idée de ce qu'on peut obtenir de ces collectivités, ce sera à moi de régulariser le reste, j'ai bon espoir".

Rendez-vous le jeudi 18 ou le vendredi 19 juin pour connaître la suite (et la fin ?) d'un feuilleton qui, ne l'oublions pas, impacte directement plusieurs clubs de la région dans leur avenir, comme Grand-Quevilly, Avranches ou encore Villers-Houlgate.