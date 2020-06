Normandie. Après le confinement, un besoin urgent de sang se fait sentir

En Normandie, il faut 500 dons de sang par jour pour subvenir aux besoins. Mais ils se font rares. Depuis le mois de mars, l'Établissement français du sang (EFS) n'a pas pu organiser de collecte dans les entreprises, les universités, les lycées. Or ces récoltes représentent 30 % du stock. L'état actuel du stock est "très critique pour tous les groupes sanguins. On dispose seulement d'une réserve pour huit jours", annonce le docteur Nathalie Delemer, responsable régionale du prélèvement. En temps normal, il faut un stock de quinze jours continus pour éviter une pénurie. "Les gens pensent qu'il y a moins d'accidents de voiture en cette période, donc moins besoin de donner son sang. Mais les dons servent quotidiennement aux personnes malades de cancer, aux opérations, etc.", poursuit le médecin. Et le besoin est permanent, car chaque don se périme vite. "La durée de vie d'une plaquette est de sept jours, celles des globules rouges de 42 jours. Il n'existe pas de substance capable de remplacer le sang." L'EFS organise des collectes partout en Normandie.

Les différents lieux de collecte sont disponibles sur le site de l'EFS.

Attention, en cette période, il faut obligatoirement prendre rendez-vous pour donner. Tél. 02 31 53 53 53 (permanence dans la Manche, l'Orne, le Calvados) ou 02 35 60 09 39 (permanence en Seine-Maritime ou dans l'Eure)

Les prochaines collectes

Calvados

- Vendredi 12 juin à Caen, Hôtel de ville (Complet)

- Samedi 13 juin à Caen, Maison du don, 1 rue Pr. Joseph Rousselot, de 8 à 18 heures. Tél : 02 31 53 53 53

Manche

- Samedi 13 juin à Cherbourg, Maison du don, Hôpital Pasteur, de 8 à 18 heures. Tél : 02 33 20 76 32

- Dimanche 14 juin à Granville, salle du Hérel, de 10 à 19 heures.

Seine-Maritime

- Samedi 13 juin à Bois-Guillaume, Maison du don, 609 Chemin de la Bretèque, de 8 à 18 heures. Tél : 02 35 60 06 39

- Samedi 13 juin au Havre, Maison du don, 75 rue Bernardin-de-Saint-Pierre, de 8 à 18 heures. Tél : 02 35 21 19 33

- Dimanche 14 juin à Dieppe, salle Paul Eluard, de 10 à 19 heures.