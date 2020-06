Normandie. Avec le déconfinement, la pollution de l'air revient mais moins fortement

Le confinement a eu des effets bénéfiques sur la qualité de l'air en Seine-Maritime comme l'a souligné très rapidement Atmo Normandie, qui confirme cette première impression dans un bilan publié le mardi 9 juin.

Baisse de 70 % du trafic routier

"Les concentrations moyennes journalières en oxydes d'azote ont fortement diminué en proximité des axes routiers durant le confinement, explique Atmo Normandie. Baisse essentiellement due à la réduction de 70 % de la circulation routière."

Dans le détail des mesures, la baisse de ces concentrations a atteint 50 % de la moyenne mensuelle dans certaines zones de la Métropole de Rouen et de l'agglomération caennaise.

En revanche, le déconfinement a entraîné une hausse des concentrations en oxydes d'azote, "sans toutefois, pour l'instant, retrouver le niveau d'avant le confinement", précise l'organisme chargé d'évaluer la qualité de l'air.

Concernant les particules fines, l'analyse est plus complexe. La région avait été touchée par des épisodes d'alerte, même pendant le confinement, à la fin mars et début avril. En cause : la météo printanière et l'activité industrielle qui s'est poursuivie. Pour autant, Atmo Normandie pense que ces épisodes auraient été plus nombreux s'il n'y avait pas eu de confinement.