Fécamp. La permanence de la députée Stéphanie Kerbarh victime d'une intrusion

La permanence de Stéphanie Kerbarh a été "visitée" récemment, à Fécamp, certainement entre le samedi 6 et le dimanche 7 juin. Le local de la députée (LREM) seinomarine est situé sur la presqu'île. A priori rien n'a été volé, mais les lieux ont été fouillés et des objets ont été renversés. La police s'est rendue sur place, le mardi 9 juin dans la matinée pour tenter de relever des empreintes. La députée et sa collaboratrice avaient déjà été victimes de menaces et de violences le 8 mai dernier.

