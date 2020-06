Manche. La foire de Lessay aura lieu en 2020 malgré le contexte sanitaire

"Nous relevons le défi", indiquait ce samedi 6 juin la nouvelle maire de Lessay, Stéphanie Maubé, sur les réseaux sociaux. Après plusieurs semaines d'incertitude, le doute est donc levé. La foire de Lessay, rendez-vous millénaire, commercial, agricole et festif aura bien lieu en 2020 malgré le contexte sanitaire. L'événement qui accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes est "un poumon économique du territoire" selon la nouvelle élue. Une foire 2020 qui, malgré tout, pourrait être bien différente des précédentes.

