Rouen. En conflit avec ses voisins, il se déshabille pour les narguer

C'est un conflit de voisinage qui oppose le prévenu à ses voisins. En raison d'agressions verbales fréquentes, plusieurs plaintes ont même été déposées. Dans cette résidence située à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, le 13 octobre 2017, un nouveau différend oppose le prévenu avec le plaignant et son épouse. Il les insulte et les menace. Puis, à court d'arguments, il se déshabille et les nargue en se mettant nu. Pour le ministère public, "la récurrence des faits est flagrante". La défense, quant à elle, résume l'infraction à "des faits banals".

À l'audience du jeudi 4 juin, le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à une peine de prison de six mois, avec un sursis probatoire de deux ans.