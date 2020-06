Le Havre. Ses parents et sa sœur victimes d'une bombe la veille du Débarquement

Les cérémonies du 76e anniversaire du Débarquement de Normandie le 6 juin 1944 se sont déroulées le samedi 6 juin, à huis clos et sans vétérans, dans une ambiance formelle due à l'épidémie de Covid-19, contrastant avec les festivités et la foule de 2019.

Les avions de reconnaissance survolent le Havre

Henriette Leprovost avait 17 ans, le 6 juin 1944. Du Débarquement, elle n'a aucun souvenir. Et pour cause : la veille au matin, des avions de reconnaissance survolent Le Havre et lâchent des bombes. L'une d'elles tombera sur sa maison à Sainte-Adresse. Henriette est au collège à ce moment-là, mais dans la maison, se trouvaient son père, sa mère et sa grande sœur. Ils décéderont tous. Ses deux petits frères avaient quitté Le Havre pendant la guerre pour trouver refuge à la campagne, dans le pays de Caux. Henriette Leprovost était bénévole pour la Défense passive. Trois mois après le Débarquement et le drame qui a touché sa famille, elle sera ensevelie par les bombardements du Havre avec ses amis bénévoles. Elle en sortira vivante, mais marquée par cette année 44 qui a bouleversé sa vie.