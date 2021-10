Portes ouvertes sur l'insertion dans le bocage ornais

Du 24 au vendredi 28 septembre, profitez des portes ouvertes de l'insertion. Une semaine pour être guidé dans vos besoins, que ce soit pour l'emploi ou les aides. Les personnes accompagnées dans le cadre de l’insertion seront invitées à participer à ces "portes ouvertes sur l’insertion" et ainsi découvrir les associations qui agissent sur leur territoire pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation, à la santé.

Ces portes-ouvertes seront également l’occasion pour les professionnels du secteur sanitaire, social et professionnel (Pôle Emploi, associations, maisons d’activités, Mission locale, etc.) de se réunir lors d’un évènement et de croiser leurs expériences, leurs difficultés et leurs solutions pour mieux répondre aux diverses demandes des usagers.

À Flers, du 24 au 28 septembre

À La Ferté-Macé, le 27 septembre à la Maison Bobot de 14h à 17h

Ecoutez Yann Peuvrel nous parler de ces portes ouvertes: