Bolbec. Une nouvelle boutique test dans la rue piétonne

C'est l'occasion d'expérimenter le potentiel d'une activité sans prendre trop de risques. Vendredi 5 juin, la convention pour l'ouverture d'une quatrième boutique test dans la rue piétonne de Bolbec a été signée. Dès le mois de juillet, il sera possible de découvrir le magasin d'arts de la table et de décoration "Le Mazagran".

La boutique test, comment ça marche ?

Le concept est simple : la Ville sélectionne un dossier parmi les candidatures reçues. Le candidat choisi peut s'installer dans un local situé rue de la République tout en bénéficiant d'un accompagnement financier et stratégique de la part de la mairie. Ce nouveau commerçant s'engage pour une durée initiale de 12 mois et bénéficie d'une prise en charge complète du loyer pour les trois premiers mois puis de manière dégressive (75 % du 4e au 6e mois, 50 % du 7e au 9e mois et enfin 25 % du 10e au 12e mois).

S'ajoute à cela un accompagnement mensuel sur divers aspects commerciaux comme l'aide au développement, à la communication et aux bonnes pratiques du commerce.