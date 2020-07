Seine-Maritime. À la découverte du métier de liniculteur

Le lin, c'est la passion d'Antoine Vandecandelaere, né dans cette ferme à Amfreville-les-Champs. Avec Brigitte, ils ont depuis 1992 choisi de se diversifier en orientant leur activité vers l'accueil du public dans le but de partager cette passion mais aussi de faire connaître les méthodes de production et les usages du lin : "Nous avons conçu un écomusée dans lequel nous exposons des machines agricoles traditionnelles tels que peignes, braies (outil à broyer le lin), et moulin flamand du XIXe siècle en état de marche." La plupart de ces machines sont restaurées et fonctionnent toujours, ce qui leur permet d'organiser régulièrement des démonstrations pour leurs visiteurs : la meilleure façon de comprendre les différentes étapes de la préparation du lin. "Notre écomusée est en évolution constante. En fonction des achats d'Antoine, on ne cesse de l'enrichir. Depuis deux ans, nous avons aussi une salle consacrée aux méthodes modernes de production, cela nous permet de montrer l'évolution des pratiques mais aussi l'évolution des usages." Aujourd'hui, le lin peut effectivement aussi bien être utilisé comme isolant dans l'aéronautique que dans l'habitat mais reste aussi une fibre exploitée dans l'industrie textile.

Une passion en héritage

Le cadre lui-même est exceptionnel : "C'est un corps de ferme ancien, un clos-masure caractéristique du pays de Caux entouré par une rangée de hêtres qui le mettent à l'abri des vents et au centre de la cour se trouve la traditionnelle mare." La partie la plus ancienne de la ferme est l'étable, qui date du XIXe siècle. "C'est une ferme qui a longtemps été la propriété des hospices de Rouen. Les parents d'Antoine, originaires de Belgique, ont été métayers, avant de devenir propriétaires dans les années 1960. Sa famille, qui était déjà spécialisée dans le lin, est venue s'installer en Normandie à l'époque de la Première Guerre mondiale."

Immersion à la ferme

Brigitte et Antoine proposent aussi aux enfants de passer leur diplôme de petit fermier : "Ils peuvent ramasser des œufs dans le poulailler et nourrir les animaux car c'est aussi une ferme pédagogique, souligne Brigitte. Nous avons imaginé un parcours de visite qui permet au public d'être en contact direct avec nos animaux : le percheron, la maison des abeilles, les moutons, les chèvres, les poules, les ânes, les canards et les cochons." Pour achever en beauté la visite, on peut s'approvisionner en produits de la ferme, Brigitte et Antoine vendant leur production et des produits locaux savoureux.

Pratique. De 0 à 4 €. Renseignements sur lafermeaufildessaisons.fr