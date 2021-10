A Caen, des voiles recyclées en bagages

L’entreprise agit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire ainsi que du développement durable en offrant une seconde vie à des voiles de bateaux ou des bâches publicitaires usagées. Et en plus, chaque modèle est unique !

Un dispositif d’insertion professionnel

En liaison avec l’association "Chemins de traverses", qui oeuvre pour l’accompagnement de personnes en insertion, l’atelier R’BAG, situé 22 rue du 11 novembre à Caen, compte entre 6 et 8 contrats aidés. "Associant technique et gestion, ces emplois sont une manière pour nous de venir en aide à des personnes éloignées du marché du travail", assure Pascale Cordiez, responsable de l’atelier.

Afin de mener à bien son projet, R’BAG met en place un réseau de collecte de voiles de bateaux et de bâches publicitaires, matière première de leur travail, et lance à ce titre un appel public au recyclage.

Pratique. Pour accéder au site de vente en ligne : www.rbag.fr. Boutique ouverte de 9h-17h, du lundi au vendredi.