Folie-Couvrechef à Caen : une rénovation à 21 millions

"Le projet, c’est la force d’une ville et d’une agglomération", insiste Philippe Duron, maire de Caen et président de Caen la mer. L’un est de taille. Il fait même partie des "dix plus vastes chantiers de réhabilitation thermique en France" et concerne un quartier caennais oublié de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) : la Folie-Couvrechef.

Ce sont 730 logements sociaux des années 70 qui sont concernés par un chantier de deux ans qui doit débuter de façon imminente. "Nous isolons les combles et les toitures, fermons des coursives, changeons les huisseries et installerons un nouvel appareil de chauffage à condensation", précise Gratien Atchrimi, président de Caen Habitat.

De belles économies

Le coût de ce chantier est pharaonique - 21 millions d’euros - mais les économies engendrées sur la facture de chauffage ne seront pas négligeables : de 160 à 360€ par an et par foyer. L’environnement sera aussi gagnant avec une réduction de deux tiers des émissions de CO2, soit 2.600 t/an.