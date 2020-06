En questions. Foire internationale de Caen : "ce sera le premier grand événement public depuis plusieurs mois"

Paul Séchaud dirige Caen Événements, société organisatrice de la foire internationale de Caen, prévue du 18 au 27 septembre.

Qu'avez-vous fait ces derniers mois ?

"Il a d'abord fallu reporter une quarantaine d'événements que l'on organise ou que nous accueillons au parc des expositions et au centre de congrès. Certains n'ont pu être reprogrammés, comme le congrès du Ganil, avec 1 300 chercheurs du monde entier, qui devait se tenir en mai. Notre activité est arrêtée, pas besoin de vous expliquer ce que cela peut engendrer en termes d'économies…"

La foire aura-t-elle lieu en 2020 ?

"Elle se tiendra aux dates prévues, autour de la thématique de Cuba. C'est important pour l'économie du territoire de maintenir ce grand événement familial, festif mais aussi commercial. La foire, ce sont 450 exposants, dont 70 % implantés dans la région. Il y a une demande forte de leur part, on sent un engouement pour ce qui devrait être le premier grand événement regroupant du public depuis plusieurs mois."

Quelles mesures seront mises en place ?

"La chance que l'on a, c'est que nous disposons de 50 000 m2 en extérieur, ce qui facilite les dispositifs de distanciation. Les mesures sur lesquelles nous travaillons pourraient être modifiées en fonction de l'avancée de l'épidémie. C'est, par exemple, le port du masque, du savon et de l'eau à disposition, un parcours-client redessiné avec des flux de visiteurs davantage guidés que d'habitude, des allées plus larges. Pour les exposants internationaux, nous sommes dépendants des décisions gouvernementales sur les frontières."

"Aiderez-vous les exposants à venir ?"

"Nous avons assoupli les conditions de paiement et d'annulation pour que les entreprises qui auraient des difficultés à se projeter soient plus sereines. Elles peuvent s'inscrire et recalibrer leur investissement au besoin. Mais, pour beaucoup, la décision de venir permet aussi de rebondir. C'est un rendez-vous clé à ne pas manquer. L'inconnue, c'est la fréquentation. Les témoignages que l'on reçoit démontrent une envie de sortir, de retrouver des repères… Je pense que le public sera là."