Vacances. Tourisme : cet été, voyagez en Normandie

Le message est clair : "Jouer la carte du local, jouer la solidarité." Cet été, le directeur du Comité régional du tourisme (CRT), Michael Dodds, exhorte les Normands à voyager… en Normandie. Objectif : redresser la barre d'une économie sévèrement touchée par la crise du Covid-19 et qui devra certainement, en juillet et août, faire sans la clientèle étrangère. "Penser à sa propre région comme destination vacances, ça n'est pas naturel", concède-t-il. Le CRT de Normandie espère pourtant bien changer la donne et vient de lancer une campagne de communication, avec pour slogan "Normandie, ailleurs c'est ici !" "L'idée, c'est de provoquer chez les Normands de nouveaux réflexes. Par exemple, en incitant les Seinomarins à découvrir la Manche."

Différents visuels ont été déclinés pour cette campagne de communication. - Région Normandie - CRT

Dans une enquête réalisée entre du 22 avril au 4 mai par Normandie Tourisme, 80 % des 1 800 entreprises touristiques interrogées ont estimé leur activité "en péril" à l'aune de la saison estivale.

Pratique. normandie-tourisme.fr