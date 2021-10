Métropole de Rouen. Municipales : quelles sont les listes en lice au second tour ?

Les candidats vont pouvoir repartir en campagne après une suspension liée à la crise du Covid-19 et au confinement prononcé deux jours seulement après les résultats du premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars. Les listes, pour les villes où un second tour est nécessaire, ont été déposées au plus tard le mardi 2 juin en préfecture de Seine-Maritime. Dans la Métropole de Rouen, sur les 71 communes, neuf n'ont pas encore élu leur nouveau maire.

Les électeurs se rendront aux urnes le dimanche 28 juin pour décider.

• Lire aussi. Municipales 2020. Dans quelles communes normandes y aura-t-il un second tour ?

Un duel aura lieu entre Hugo Langlois (45,58 % des voix au premier tour) et Karima Paris (33,33 % des voix). Par contre, la liste d'Aurélia Rousseeuw, en mesure de se maintenir pour le second tour, a annoncé ne pas se représenter lors du second tour.

"Nous étions désireux de faire évoluer la vie de nos concitoyens, mais le confinement aura eu raison de nos ambitions citoyennes. Nous espérons que l'équipe municipale qui sera élue saura tenir ses promesses de campagnes que nous lui avons insufflées", explique l'équipe.

La liste de Théo Pérez (37,05 % des voix au premier tour) a été déposée pour le second tour, comme celle de Marie Guiguin, issue de la majorité sortante (31,09 %) et celle de Philippe Couvreur (22,42 %). Une triangulaire au programme donc, pour les électeurs.

Trois listes aussi pour la ville avec Patrice Dupray, le maire sortant (43,95 % des voix au premier tour), qui avait proposé une fusion avec la liste de Julie Lesage, arrivée deuxième (39,13 %), mais qui se maintient pour le second tour. Michel Fontaine (12,05 %) poursuit aussi sa candidature.

Jean-Marc Vennin (33,26 % des voix au premier tour) repart pour le second tour avec "aucun changement parmi nos colistiers et aucune alliance avec les autres listes", précise-t-il. De même pour Fabrice Louvet (20,33 %) et Sonia Béthencourt (19,80 %).

Une fusion est à souligner entre les deux autres listes en mesure de se maintenir : Romain Feret (10,17 %) rejoint Brigitte Campello Moreli (16,43 %).

Maire sortant, Patrick Callais (48,46 % des voix au premier tour) repart en campagne, de même pour Patrick Giraud (24,80 %) et Juan Carlos Vegas (14,11 %). Seule la liste Le Trait, votre avenir, menée par Hubert Lucas (12,61 %) ne participera pas à ce second tour.

Catherine Flavigny (45,72 % des voix au premier tour), maire sortante, poursuit sa campagne en vue du second tour et fera face à Stéphane Holé (17,08). Les deux autres listes en mesure de se maintenir, menées par Sylvie Nicq-Croizat (20,47 %) et Alexandre Riou (16,71 %), fusionnent : "Les perceptives de victoire sont réelles pour l'union des écologistes et de toutes les forces de gauche", indique le communiqué.

Deux listes se font face : celle de Nicolas Mayer-Rossignol (29,51 % des voix au premier tour), qui a fusionné avec celle de Jean-Michel Bérégovoy (23,15 %), contre celle de Jean-François Bures (10,16 %), qui s'est rapproché de celle de Marine Caron (avec 6,14 % des voix, elle n'était pas en mesure de se maintenir).

Jean-Louis Louvel avait annoncé se retirer de la campagne et ne pas mener sa liste au second tour de l'élection.

La maire sortante, Luce Pane (46,27 % des voix au premier tour), fera face à trois autres listes : Alexis Vernier (25,36 %), Stéphane Delahaye (14,68 %) et Jean Eastabrook (11,27 %).

C'est la seule commune avec moins de 1 000 habitants dans la Métropole où un second tour est nécessaire. Cinq sièges sont encore à pourvoir.