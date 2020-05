Rouen. Municipales 2020 : Louvel jette l'éponge

La rumeur se faisait persistante ces derniers jours. L'entrepreneur Jean-Louis Louvel, tête de liste Rouen autrement (soutenue notamment par LREM, LR et le Modem) pour les municipales à Rouen, a annoncé mercredi 27 mai 2020, qu'il ne participerait pas au second tour des élections municipales. Il était arrivé en troisième position au premier tour avec 16,79 % des suffrages, derrière le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol (29,52 %) et l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy (23,16 %). Un score décevant pour l'entrepreneur qui n'avait d'ailleurs pas caché sa déception.

Après un long silence médiatique, c'est par voie de communiqué qu'il annonce qu'il ne participera pas au second tour. "J'ai décidé en responsabilité de ne pas aller plus loin dans cette campagne, écrit-il. Chef d'entreprise impliqué dans la vie de la cité, ma première priorité est aujourd'hui d'œuvrer à la relance de notre territoire par la mise en œuvre d'une nouvelle économie responsable, durable et résiliente."

Le patron de PGS, également à la tête de Paris Normandie, avait l'ambition de laisser ses parts dans le quotidien normand, sans que cela n'ait pu aboutir. Il a dû annoncer depuis la mise en liquidation judiciaire du journal, dont le sort sera décidé le 9 juin devant le tribunal de commerce.

Un rapprochement avec Jean-François Bures et Marine Caron

En face, le candidat de la droite (non soutenu par les Républicains) Jean-François Bures et la centriste Marine Caron ont déjà annoncé une alliance pour le second tour. Jean-Louis Louvel leur propose "d'ouvrir leur liste au membre du collectif et au projet de Rouen Autrement pour travailler à ce rassemblement que j'appelle de mes vœux".

Il a chargé Maxime Boissière, son colistier et référent LREM pour le département, de "nouer des échanges avec eux afin de parvenir à une liste d'union".

Pas de triangulaire donc à Rouen pour le second tour qui verra s'affronter deux listes conduites par Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-François Bures.