Au total, trente groupes participeront à cette parade festive. C2C, Skip the Use, Bénabar, Raggasonic, Naive New Beaters, Orchestre National de Barbès, Deportivo, Beat Assailant, la Rue Kétanou, Didier Wampas, DJ Zebra ou encore Le Peuple de l'Herbe se produiront sur les dix chars, qui évolueront de la Bastille à la place de l'Opéra.

(Love Life Parade, dimanche 30 septembre à 14h, à Paris de la place de la Bastille à la place de l'Opéra - Site : solidarite-sida.org)