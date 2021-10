Rouen. Balade en mer et initiation à la pêche au large de Dieppe

Depuis 2010, la société Navigation normande dirigée par Alban Legardien propose des excursions au large pour le grand public. "C'est une entreprise familiale de petite échelle, explique Laurence, sa femme, qui gère l'accueil et les réservations. Nous sommes seulement une douzaine dans l'entreprise et notre fils aussi est impliqué, il gère notre bateau havrais." Au port de Dieppe, la flotte se compose de cinq bateaux qui peuvent accueillir de 10 à 145 passagers. "Nous avons commencé avec seulement trois bateaux : le Ville du Havre, l'Ange de mer et l'Aillot, précise Alban Legardien. Nos excursions ont eu un tel succès que, depuis quatre ans, nous avons étoffé la flotte avec trois gros bateaux de passagers d'une vingtaine de mètres de long : le Ville de Dieppe, le Jean Ango et Jean Verrazane. Cette flotte nous permet de varier les formules. Nous sommes tous des anciens pêcheurs." Même si l'activité halieutique est sa spécialité de base, Alban Legardien met un point d'honneur à diversifier l'offre pour mieux satisfaire ses clients.

Le goût du large

"On emmène nos passagers pour des balades commentées de 45 minutes sur le littoral de la Côte d'Albâtre, mais on propose aussi des excursions pour pêcher au large ou encore observer les dauphins, c'est vraiment du sur-mesure", précise-t-il. Au plus fort de la saison, quatre promenades commentées en mer sont proposées chaque jour : "On longe le littoral jusqu'à Pourville, ce qui permet d'observer les falaises, le port, de bénéficier d'une vue imprenable sur la ville de Dieppe et d'apercevoir l'Église de Varengeville." C'est le capitaine lui-même qui fait des commentaires en direct sur la géologie, l'histoire, le commerce du port ou la pêche : c'est un vrai bol d'air marin, d'autant plus que les clients qui le souhaitent peuvent rester sur le pont pendant la balade.

Suivant les conditions météo et uniquement sur réservation, Alban Legardien propose aussi une partie de pêche : des sorties organisées en journée ou demi-journée. "On s'éloigne à 20 miles nautiques de la côte (soit un peu moins de 40 km) et on utilise la canne à pêche en haute mer. À cette saison, nos participants peuvent espérer attraper du maquereau, du rouget, de la dorade ou du chinchard, et les participants repartent toujours avec leur pêche, ajoute-t-il. On s'adresse à des pêcheurs de tous niveaux, les débutants sont aussi les bienvenus, on peut leur louer le matériel si besoin." Des excursions encadrées par Alban Legardien et ses employés, dans un climat toujours chaleureux.

Pratique. Infos et tarifs sur le site navigation-normande.fr