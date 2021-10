Le Havre. Cette fois, c'est vraiment parti pour l'usine Siemens Gamesa

L'usine de fabrication d'éoliennes offshore va bien voir le jour au Havre. Les premiers travaux de terrassement ont débuté le mardi 2 juin. Siemens Gamesa a sélectionné un groupement mené par GTM Normandie-Centre, une filiale de VINCI Construction France, pour la construction de son usine. La concrétisation du projet est possible grâce à la commande ferme d'EDF Renouvelable, Enbridge et wpd concernant ses deux parcs d'éoliennes en mer au large de Fécamp et de Saint-Brieuc. Les nacelles et les pales des deux parcs, totalisant près d'un GW, seront fabriquées au Havre, avec un contrat de maintenance de 15 ans.

#Travaux de la future usine de fabrication d'éoliennes offshore #LeHavre :

👉Plus d'1/3 du groupement composé d'entreprises locales

👉Mise en œuvre de matériaux du territoire havrais

👉350 personnes mobilisées sur le #chantier & l'#InsertionProfessionnelle territoriale favorisée pic.twitter.com/FINr4dbzev — VINCI ConstructionFR (@VINCIConstrucFR) June 2, 2020

L'usine normande de Siemens Gamesa sera la première au monde à fabriquer des pales et des nacelles dans un même lieu. Le site de 80 000 m2 fera travailler 750 personnes. La production devrait débuter entre fin 2021 et début 2022. Le chantier de construction durera entre 16 et 18 mois. Il représentera environ 600 000 heures de travail avec 350 à 400 ouvriers, essentiellement des sous-traitants locaux.