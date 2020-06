Honfleur. Bars, cafés, restaurants : les clients sont au rendez-vous

"Ça fait du bien, il fait un super temps, la nourriture est excellente. Avec un petit peu de cidre, tout est parfait." Aux tables du restaurant Les Marmottes, les clients sont ravis. Dès le mardi 2 juin et la réouverture des bars, cafés et restaurants, les clients étaient au rendez-vous. À Honfleur, les terrasses étaient remplies pour le bonheur des professionnels : "On est contents, on l'attendait depuis longtemps", se réjouit Marion Chesnel, gérante du restaurant les Marmottes. "C'est sympa de voir du monde et de reprendre les activités que l'on faisait avant", indique Joël, venu déjeuner en terrasse. Les choses sont quand même un peu différentes : "il a fallu s'adapter au niveau des distanciations sociales et de l'hygiène", explique la gérante.