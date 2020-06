Caen. Le cinéma Drive-in s'étend aux piétons et cyclistes

Le concept avait séduit plus d'une centaine d'automobilistes le premier jour à Caen. Le cinéma Drive-in, organisé par le Lux, évolue : il est désormais accessible aux piétons et aux cyclistes depuis le mardi 2 juin. L'accès se faire à partir de 21 h 45, sur réservation, et le port du masque est obligatoire. Des transats sont mis à leur disposition pour regarder un film à la belle étoile. Les prochaines séances ont lieu le vendredi 5 juin, pour J'ai perdu mon corps, et le samedi 6 juin, sera projeté À Couteaux tirés.