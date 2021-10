Rouen. Le cadre bucolique du Jardin des plantes

Ce n'est pas le lieu le plus central de Rouen, mais le Jardin des plantes permet aux salariés et aux habitants de la rive gauche de profiter d'un îlot de fraîcheur et de verdure. Les nombreux bancs et tables de pique-nique permettent de s'asseoir pour la pause déjeuner puis de profiter des allées ombragées pour une petite promenade avant de reprendre le travail. L'occasion de découvrir aussi les buissons taillés en forme d'animaux et l'exposition photo en grand format de Dominique Krauskopf, installée jusqu'à la fin du mois de juillet.