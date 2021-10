Les choses avaient pourtant plutôt pas mal commencé avec un but de Geslain pour Caen dès la deuxième minute de jeu. A l'issue de la phase aller et après trois matchs, Caen est installé en troisième position, derrière Rouen et Angers, et devant Neuilly-sur-Marne. Les Drakkars retrouveront la Ligue Magnus, leur championnat, dès samedi, à Briançon.