Calvados. "C'est la grande liberté" : fini la limite des 100 km

Mardi 2 juin, la phase 2 du déconfinement a commencé : les bars et restaurants ont rouvert, mais aussi les salles de sport, les piscines, les musées… Cette deuxième phase marque également la fin des 100 km à ne pas dépasser autour du domicile. Certains n'ont pas perdu de temps, dès ce premier jour de déconfinement, ils ont pris la route. "C'est la grande liberté, je suis heureuse", confie Martine, qui peut enfin retourner chez elle dans la région parisienne. "Il faut bien que je rentre voir mon courrier, mes factures, etc." Pour d'autres, impossible d'attendre un jour de plus pour aller voir leurs proches : "C'est dur de ne pas voir ses enfants, ça fait quatre mois, alors là on y va !", indique Isabelle, venue de Bretagne. "Nous allons voir une tante dans le Pas-de-Calais que nous n'avons pas vu depuis six mois. On avait prévu d'aller la voir avant le confinement, nous n'avons pas pu, donc on y va maintenant. On va en profiter pour se promener aussi", explique Michel."Ça fait plaisir d'être libéré de faire ce qu'on veut, pouvoir aller où on veut, quand on veut."