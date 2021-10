Fécamp. La construction du parc éolien en mer va débuter

La construction du parc éolien en mer de Fécamp est désormais lancée, après la signature ce week-end de Pentecôte des derniers accords de financement, a annoncé le mardi 2 juin le consortium EDF Renouvelables, Enbridge et wpd. Le site sera composé de 71 éoliennes et doit être mis en service en 2023. D'une capacité de 500 mégawatts, il produira l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770 000 personnes (environ 60 % des habitants de Seine-Maritime).

Plus de 1 400 emplois

Le projet a été attribué en 2012 par le gouvernement français à EDF, qui s'est associé au Canadien Enbridge. Les deux entreprises détiennent chacune 35 % du projet. Le pionnier de l'éolien en mer, wpd offshore, en détient 30 %. Le coût total est estimé à 2 milliards d'euros. Le chantier mobilisera plus de 1 400 emplois, indique le consortium, et les 25 années d'exploitation généreront une centaine d'emplois locaux dans le port de Fécamp. Le consortium a signé les contrats de fourniture des matériels avec Siemens Gamesa pour les turbines, Bouygues, Saipem et Boskalis pour les fondations, et avec les Chantiers de l'Atlantique, GE Grid Solutions et SDI pour la sous-station électrique en mer. RTE, responsable du raccordement, démarrera ses travaux à terre dès ce mois de juin.