Évreux. Une collecte alimentaire pour les personnes dans le besoin

Tous les dons sont les bienvenus. Sont recherchés, en priorité, des produits alimentaires non périssables : pâtes, riz, semoule, céréales… Des grandes surfaces de la zone de chalandise d'Évreux (Cora, Super U, Intermarché Nétreville et la Madeleine, Carrefour ainsi que Leclerc de Caër-Normanville), des associations caritatives, la Ville d'Évreux, La Croix Rouge et la Base aérienne 105 d'Évreux associent leurs énergies pour l'organisation d'une vaste collecte de denrées alimentaires. Elle a débuté le vendredi 29 mai et se poursuit jusqu'au samedi 30 mai, 19h30. Cette collecte, qui s'effectue à l'entrée des magasins, vise à venir en aide aux plus fragiles dont la précarité s'est trouvée accentuée durant le confinement lié au Covid 19.