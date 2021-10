Myspace s'offre Justin Timberlake pour relancer son réseau social

Ce nouveau Myspace est présenté dans une vidéo mise en ligne par le chanteur. Ce qui frappe en premier, c'est le tout nouveau look du site, à mi-chemin entre Pinterest pour la disposition des cadres et de Windows 8 pour la navigation horizontale.

Outre une mise en page totalement repensée, le nouveau Myspace ne sera pas un réseau fermé. Il sera possible de s'inscrire directement depuis Facebook ou Twitter, puis de partager des contenus en provenance de ces réseaux sociaux.

Il y a toutefois fort à parier que Myspace axera toujours sa communication sur la musique, comme en témoignent l'engagement de Justin Timberlake et la page d'accueil du site, mettant en scène un tourne-disque. Ainsi, de nouvelles fonctionnalités font leur apparition, comme la création de playlists à partager ou la possibilité de découvrir de nouveaux artistes et événements.

Complètement ringardisé par Facebook, Myspace a été revendu pour la modique somme de 35 millions de dollars à Specific Media Group et Justin Timberlake en 2011, après avoir été racheté par Rupert Murdoch quelque 580 millions de dollars, six ans plus tôt.

La date de lancement du nouveau Myspace est encore inconnue. Les plus curieux peuvent d'ores et déjà demander une invitation en ligne.