Hors Normandie. Un meme de Jawad Bendaoud enflamme internet

Le 29 mars 2019 Jawad Bendaoud, surnommé "Le logeur de Daech", a été condamné à 4 ans de prison ferme par la cour d'appel de Paris pour avoir hébergé deux terroristes du 13 novembre.

En plus du verdict une autre chose a retenu l'attention des internautes lors du procès. Une séquence captée par France Télévision lors de son arrivée au tribunal a été diffusée sur Twitter et dépasse aujourd'hui les 150 millions de vues sur le réseau social. C'est la vidéo la plus vue au monde en 2019 sur Twitter et c'est tout simplement devenu l'une des vidéos les plus vues dans l'histoire du réseau.

"Caption this" c'est le jeu à la mode sur Twitter. Il consiste littéralement à citer un tweet comportant une image ou une vidéo en le légendant et celui concernant Jawad bat tous les records puisqu'il est même repris aux Etats-Unis et notamment par Daquan, célèbre page américaine suivie par 12 millions de personnes qui reprend les vidéos les plus drôles de la toile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daquan Gesese (@daquan) le 1 Avril 2019 à 12 :52 PDT

Regardez les "Caption this" les plus drôles concernant Jawad Bendaoud:

Quand ta bouffe a disparu du frigo et tu vas au salon chercher le coupable pic.twitter.com/DX3UUmY8yJ — Kakakhorotto (@JawadYougo) March 30, 2019

Les chauves-souris quand leur branche est prise pic.twitter.com/p3ZNnJ7JO9 — EL FAMOSO (@Matt_vnk) 6 avril 2019

Quand t'arrives à la BU et que tu te rends compte qu'elle est blindée pic.twitter.com/2M0KGT5Gc4 — Jurixio (@jurixio_) March 30, 2019

Les stalactites quand tu les appelles stalagmite pic.twitter.com/LlU4u5Wvy7 — Paul 🧞‍♂️ (@elfamosopaulo) 8 avril 2019

Et il a même été détourné par le Bleacher Report:

Paul Pierce looking at the TL debate he and D-Wade.. pic.twitter.com/PrLUoDHgY4 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2019

Certains internautes sont quand même mal à l'aise vis-à-vis de la notoriété soudaine de Jawad Bendaoud:

N'empêche cette histoire de Jawad qui fait le tour du monde en étant un meme (plus de 100 millions de vues quand même), me laisse dans un état mitigé. D'un côté ça me fait rire.

De l'autre côté on parle d'un gars qui est naturellement un danger publique ET qui a peut-être loger — Le Barbiche ル・バルビシュ ☭ (@LuniqueBarbiche) 9 avril 2019