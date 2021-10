Rouen. A défaut de vraie course, Pierre Gasly fera les 24h du Mans virtuelles

Si la saison de Formule 1 n'a pour l'instant pas pu démarrer et que l'on peut espérer un démarrage de cette nouvelle saison pour le mois de juillet, le pilote Rouennais Pierre Gasly vient d'officialiser sa participation aux 24h du Mans virtuelles, qui se dérouleront comme la date prévue pour la vraie course quant à elle annulée, le 13 et le 14 juin. Il sera troisième pilote actif en Formule 1 à y participer après Max Verstappen et Lando Norris et fera équipe avec un autre pilote français et ancien de la Formule 1 Jean-Eric Vergne, au sein du Team Veloce Esports. L'autre pilote normand Esteban Ocon arrivé chez Renault lors de l'été 2019 continue sa préparation avec l'équipe française en vue de la reprise réelle.