Caen. Des orchidées sauvages ont poussé pendant le confinement

Dans le quartier de la Grâce de Dieu à Caen, derrière la piscine, le terrain de foot est impeccablement tondu. Pourtant juste à côté, la zone est bien plus enherbée et fleurie : trois variétés d'orchidées sauvages ont poussé pendant le confinement.

Une nouvelle manière de fleurir la ville

L'entretien des espaces verts a été interrompu pendant deux mois, les jardiniers étant eux aussi cloîtrés à domicile. Plusieurs apparitions ont alors interpellé le service des espaces verts de la ville dès le 11 mai. "Des orchidées sauvages ont aussi poussé à la Pierre Heuzé. Des coquelicots sont apparus dans les cimetières. Il a été décidé d'attendre qu'elles fleurissent et se mettent en graine", dévoile Aurélien Régné, directeur du service des espaces verts. "C'est aussi une manière de fleurir la ville. Nous avons déjà commencé à repérer et cartographier les endroits où ce phénomène s'intègre bien au paysage pour laisser la nature s'installer". Dans le reste du Calvados, la faune a également profité de notre absence : moins de hérissons ou de lapins écrasés sur les routes, et moins de poissons pêchés… "Les animaux se sont étalés sur les plages, dans les parcs, les forêts et les villes", explique Benjamin Potel, chargé de mission biodiversité au Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) de la Vallée de l'Orne. "Les oiseaux migrateurs qui passent par le Calvados en cette période ont occupé tout l'espace sur les plages car elles étaient désertes", précise-t-il. La diminution de la pollution a été autant bénéfique pour la biodiversité que pour nous. Mais attention, il faut bien comprendre que deux mois ne suffisent pas pour que la nature reprenne vraiment ses droits, "d'autant plus que le déconfinement a été un retour brutal à la normale", nuance Benjamin Potel.