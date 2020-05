Lisieux. Un concours de maisons, balcons et commerces fleuris

Comme chaque année, la ville de Lisieux lance son concours de maisons, balcons et commerces fleuris. Les participants ont du 2 au au 30 juin pour jouer, en se rendant sur le site internet de la municipalité. Il suffit de remplir un questionnaire. Cinq catégories ont été désignées : maison avec jardin très visible de la rue et/ou avec décor floral installé sur la voie publique ; immeuble avec balcon ou terrasse, sans jardin visible de la rue et sans utilisation de la voie publique ; maison ayant des possibilités limitées de fleurissement ; Commerces, établissements collectifs, entreprises et enfin résidences pour personnes âgées. Rendez-vous sur le site ville-lisieux.fr ou par téléphone au 02 31 48 41 54.