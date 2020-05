Polémique. Des masques défectueux ? Le Département de la Manche répond

Sur les réseaux sociaux ou par le biais de l'enquête participative réalisée par Tendance Ouest, le même écho. Les masques de protection distribués par le département de la Manche seraient trop gros, trop grand, défectueux, voire "pas portables".

Un tollé sur les réseaux sociaux

Pourquoi un tel tollé, sachant que le département a commandé 524 720 masques ? Interrogé par Tendance Ouest, le Département a souhaité répondre à ces critiques.

"Le département de la Manche a fait le choix de se tourner exclusivement vers la filière textile manchoise [...] Il semblait évident de se tourner vers les entreprises locales", défend le Conseil départemental.

À travers leur opération visant à permettre à chaque habitant de disposer d'un masque, le Département avance avoir contribué à créer "soixante emplois à Fil & Terre, une trentaine aux Tricots Saint-James."

"J'avais honte, je me sentais insultée"

Malgré tout, reste l'esthétisme qui dérange. Une habitante de la Manche explique : "Impatiente d'avoir celui du département distribué par la commune, j'ai failli pleurer en le découvrant. On nous demande de porter une couche-culotte qui en plus ne tient pas sur le visage. J'avais honte, je me sentais insultée. Parce que c'est du local, il faudrait accepter d'être ridiculisé m'a répondu indirectement la municipalité."

Sur cela, le Département se défend : " Les masques ne sont pas des accessoires de mode. Avec un masque, on se protège soi-même, mais on protège aussi les autres. Ils sont lavables et réutilisables jusqu'à 50 fois, et sont même en attente d'un label attestant qu'ils peuvent être lavés et portés jusqu'à 100 fois."