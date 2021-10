Masques. Les dix conseils d'une praticienne du CHU de Caen pour bien les porter

Au début du déconfinement, Tendance Ouest proposait à ses lecteurs de participer à une enquête participative sur la quête de masques. 150 personnes venues des cinq départements ont répondu au questionnaire. Votre participation a permis de dresser un premier constat de la quête de cet outil, devenu obligatoire dans un certain nombre de lieux depuis le lundi 11 mai en France. Cette enquête participative fera donc l'objet d'une série, composée plusieurs articles.

Pour le second volet de cette série sur la quête de masques des Normands, Tendance Ouest vous propose un petit guide de bonnes pratiques, pour bien porter cet outil de protection.

On les voit sur les mentons, en dessous du nez, accrochés au pare-brise. Parmi les sondés, seulement 42 % des participants ont suivi toutes les recommandations et portent correctement le masque de protection grand public. Le reste avoue faire quelques erreurs.

Le docteur Audrey Mouet, praticienne et hygiéniste au CHU de Caen, veille au quotidien au respect et à l'application des mesures sanitaires au sein de l'hôpital. Pour Tendance Ouest, elle revient sur les réponses apportées par les lecteurs sur les difficultés rencontrées lors du port du masque.

Puis-je porter un foulard à défaut de porter un masque ?

Comme présenté dans l'article précédent de cette série, faute de ne pas avoir de masques, plusieurs Normands sondés (9 %) avouent opter pour un foulard. Est-ce vraiment efficace ?

"Le problème avec le foulard, c'est que c'est quelque chose qu'on noue. Le masque a vocation à couvrir de manière hermétique le nez et la bouche pour éviter de disséminer des postillons quand on tousse et se protéger de ceux qui proviennent d'autres personnes, explique Audrey Mouet. Avec un nœud, le foulard ne sera pas forcément bien positionné et la personne ne sera pas protégée. Il faut toujours que le masque recouvre ces deux parties pour être protégé."

Est-ce grave si je touche mon masque ?

25 % des sondés avouent toucher leur masque lorsqu'ils le portent. Est-ce grave ?

"Normalement, quand on touche son masque, il faut se désinfecter les mains juste après. L'intérêt de ce masque en tissu qu'on va porter, c'est une mesure barrière pour éviter d'entrer en contact avec des postillons. Il n'y a pas de risque majeur lorsqu'on le touche simplement pour le réajuster. Cela ne va pas engendrer un risque pour la personne qui fait ses courses en grande surface. Même si l'idéal reste de ne pas trop le manipuler, bien l'ajuster dès le départ, notamment grâce à la petite barre en fer, et le laisser en place."

Est-ce grave si je suspends mon masque à mon rétroviseur ?

"Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le mettre sous le menton, le laisser autour du cou ou sur l'oreille lorsqu'on ne veut plus le porter. Il faut systématiquement le retirer par les élastiques et ensuite le poser dans la voiture sur le siège. C'est vrai que j'ai vu des personnes l'accrocher au rétroviseur : ce n'est pas dramatique. Mieux vaut l'installer là que sur l'oreille."

Est-ce que je dois porter mon masque quand je suis seul en voiture ?

"Si les personnes sont seules ou avec ceux du foyer, cela ne sert à rien de porter un masque dans la voiture. L'intérêt du masque, c'est quand on ne pourra pas respecter les distances physiques avec les personnes qu'on ne connaît pas. Quand on est en voiture, on ne risque rien, surtout quand on est seul. En revanche, si on fait du covoiturage, il y a un intérêt, puisque les distances de sécurité ne sont pas respectées. C'est seulement lorsque l'on ne peut pas maintenir les mesures barrières de distanciation sociale qu'on doit mettre un masque. C'est une barrière de protection à utiliser à bon escient."

Dois-je porter un masque lors d'un repas de famille ?

"Dans le milieu de la famille, il est toujours compliqué de mettre le curseur car il existe différents niveaux. S'il y a des personnes fragiles dans le foyer, ces personnes doivent porter un masque dans ces réunions, pour se protéger des autres. Le port peut s'envisager dans ce cas-là. Et évidemment, si l'on présente des signes d'infection, il ne faut pas se rendre à la réunion."

Est-ce que je dois porter un masque lorsque je me balade ?

"À l'extérieur, à l'air libre, quand on marche dans la rue, il n'est pas forcément utile de porter un masque. Ce qui compte en premier, c'est de pouvoir respecter la distance d'un mètre, car le risque de transmission s'opère lorsque l'on est face à face pendant 15 minutes et sans masque, à moins d'un mètre. Ainsi, même lors d'un footing, si on croise des personnes, le laps de temps de croisement est si court que l'on ne risque pas d'être exposé."

Est-ce que je peux le porter deux fois dans la journée ?

"Dans le milieu médical, les recommandations sont les suivantes : le temps maximal est de quatre heures, sans manipulation. Pour le grand public, ces quatre heures ne doivent pas nécessairement être consécutives. Sur une journée, par exemple, on peut cumuler ces quatre heures entre deux moments de la journée. Sous condition, évidemment, de le manipuler avec précaution, en touchant seulement les élastiques pour l'enlever, en évitant de toucher le filtre. Ensuite, il peut être déposé sur le siège de la voiture, à plat et être remis plusieurs fois, tout en le manipulant avec précaution. Finalement, l'intérêt est de bien le porter à des moments-clés de la journée, où l'on sait qu'on ne pourra pas respecter les distances de sécurité."

Comment enlever la buée sur mes lunettes ?

À la question "avez-vous rencontré des difficultés avec ce masque ?", plusieurs sondés ont répondu que la buée sur les lunettes leur posait problème lorsqu'ils portent le masque. Comment faire face à ce désagrément ?

"C'est très compliqué, même pour les soignants, il n'y a pas vraiment de solution miraculeuse ! Personnellement, j'écarte mes lunettes et je les mets en avant, je les coince sur le masque ou je les mets plus bas, donc il y a moins de buée."

Des astuces dénichées sur Internet proposent de nettoyer ses lunettes à la mousse à raser ou à l'eau savonneuse. Cependant, ces deux options peuvent abîmer vos verres. À défaut, vous pouvez aussi opter pour un morceau de mouchoir à usage unique sous le masque pour absorber l'humidité, comme expliqué dans la vidéo ci-dessous.

Comment laver ce masque ?

Dans les remarques des sondés, une personne du Calvados avoue avoir peur du lavage de ces masques.

"Il y a des recommandations nationales qui parlent d'un lavage à 60°C, sur un cycle de trente minutes. Mais les masques lavables peuvent être ajoutés à la machine basique et lavés à 40°C s'ils sont lavés avec un détergent, les saletés sont évacuées. Une bonne lessive suffit et cela peut permettre d'éviter de faire des machines uniquement pour les masques. Le masque ressort décontaminé et propre. Pour les personnes les plus inquiètes, elles peuvent passer un coup de fer dessus."

Est-ce que je peux mettre un masque sur mon enfant de 11 ans ?

Le port du masque n'est pas requis pour les personnes de moins de 11 ans, selon les dispositions du gouvernement. Pourtant, à la question "même si le port du masque n'est pas obligatoire pour les moins de 11 ans, le faites-vous porter à vos enfants ?", 61 % des personnes ayant un enfant de moins de 11 ans affirment leur faire porter un masque.

"À l'école, les enfants ne mettent pas masque. Je dirais que cela dépendra des personnes et de leur sensibilité. Faire porter un masque à son enfant sera utile dans plusieurs circonstances, notamment dans les grandes surfaces, où les distances d'un mètre ne peuvent pas être facilement respectées. La règle la plus importante, c'est de respecter les distances. Si on ne les respecte pas, on porte un masque. Finalement, si le port du masque est nécessaire pour une personne de 20 ans, il l'est aussi pour un enfant de dix ans."