[Infographie]. Les Normands ont-ils trouvé des masques de protection grand public ?

Au début du déconfinement, Tendance Ouest proposait à ses lecteurs de participer à une enquête participative sur la quête de masques. 150 personnes, venues des cinq départements, ont répondu au questionnaire. Votre participation a permis de dresser un premier constat de la quête de cet outil, devenu obligatoire dans certains lieux depuis le 11 mai en France.

Cette enquête participative fera donc l'objet d'une série, composée plusieurs articles.

Pour le premier volet de cette série sur la quête de masques des Normands et l'utilisation qu'ils en font, regardons de plus près comment les habitants de la région se sont fournis, pour se protéger, protéger les autres et contribuer à limiter la propagation du virus.

Les Normands ont globalement trouvé un masque

Le constat est plutôt positif : 62 % des sondés disposent d'un masque de protection grand public. Cet accessoire reste indispensable pour éviter la propagation du virus, dont le port est recommandé par l'Académie de médecine et figure dans le décret du 11 mai portant sur les mesures sanitaires mises en place. "Pour favoriser l'application des gestes barrières dans les transports et la protection de tous, le port d'un masque grand public sera obligatoire pour les usagers de 11 ans et plus et les personnels en contact avec le public, y compris dans les gares", avait précisé Christophe Castaner, lors d'une conférence de presse le 7 mai dernier.

La quête a été relativement anticipée par les Normands, puisque près de la moitié (45 %) des sondés explique l'avoir pris pendant le confinement, l'autre moitié tout juste après (46 %). Le reste a, semble-t-il, été préventif, puisqu'ils se sont fournis avant le confinement (6 %). Ces chiffres restent compréhensibles, dans la mesure où le gouvernement a laissé planer un flou pendant plusieurs semaines autour de l'intérêt pour le grand public de porter un masque.

De quels masques disposent les Normands ?

Parmi les sondés, pas de surprise : les masques en tissu lavables ont la cote, tout comme les masques chirurgicaux. Mais pas seulement. D'autres ont opté pour un masque en textile, fait maison grâce, parfois à des tutos sur Youtube. Tout comme 17 % des personnes interrogées, une Calvadosienne en a confectionné elle-même : "J'ai appris à coudre à la main, à 56 ans. Ma fille de 25 ans, elle, a depuis appris à coudre à la main et à la machine. Nous avons chez ma mère ressorti deux machines à coudre, dont une vieille de 50 ans."

Ces participants à l'enquête expliquent avoir opté pour un masque fait maison, principalement pour des raisons économiques, afin de limiter les frais de l'achat de masques. Les sondés avouent se fournir dans les tissus disponibles à la maison : des élastiques de vieilles culottes, des vieux t-shirts, des chutes de tissus.

Où les ont-ils trouvés ?

De nombreux Normands se sont dirigés vers les supermarchés, magasins et les pharmacies. Rien d'étonnant dans ces réponses, puisque ce sont les principaux fournisseurs de masques, des fournisseurs qui font l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics, notamment sur la qualité des produits. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête conjointement avec Bercy pendant le mois de mai, pour s'assurer de la conformité des masques vendus. Résultat : 96 % des masques vendus sont conformes.

A l'inverse, même si les bureaux de tabac sont habilités à vendre des masques de protection grand public, peu de personnes répondent avoir opté pour cette solution d'approvisionnement.

À l'époque de l'enquête, peu de communes avaient entamé la distribution des masques gratuits aux habitants. Ce vendredi 29 mai, de nombreuses communes ont déjà transmis des masques au public.

Les sites internet ont eux aussi la côte. Outre le géant Amazon, le Masque Normand (Tendance Ouest vous en parlait ici) offre une alternative à ceux qui veulent protéger les autres, tout en consommant local ! La boutique en ligne propose la vente de masques en textile fabriqués par une société du Calvados et une de l'Orne.

Ne pas avoir de masque inquiète

Pour ceux qui répondent ne pas encore avoir trouvé de masque : c'est le casse-tête. Des ruptures de stocks en cascade dans les supermarchés et les pharmacies, selon 48 % des sondés, doublés à une attente des masques fournis par les collectivités (30 %) et des commandes en attente. La quête de masques ressemble de plus en plus à la quête du Graal.

Les Normands sondés par Tendance Ouest restent en majeure partie (89 %) inquiets de ne pas trouver ce type de protection, même s'ils optent pour le système D, comme des foulards, des écharpes. Ou rien du tout, faute de mieux. Certains sondés confient ne pas sortir de chez eux ou limiter les sorties, faute de masque.