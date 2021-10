Vieux-la-Romaine. Le musée rouvre ses portes le dimanche 7 juin

À 10 heures le dimanche 7 juin, le musée de Vieux-la-Romaine va pouvoir souffler. Fermé pendant deux mois à cause du coronavirus, il va pouvoir à nouveau accueillir du public, malgré des contraintes sanitaires strictes. Les visites guidées sont limitées à des groupes de dix personnes sur réservation. L'exposition sur la mode romaine et les animations qui y sont liées sont reportées à l'année prochaine. "Pas de manipulations d'outils interactifs ou d'objets tactiles (...), fermeture au public de l'espace ludique et des ateliers pédagogiques jusqu'au 1er septembre", détaille l'équipe du musée.

Pratique. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9 heures à 17 heures. Samedi, dimanche, de 10 heures à 18 heures. Fermé le mercredi, sauf vacances scolaires (zone B).