Étretat. L'hôtel Le Donjon a rouvert ses portes

Au Domaine Saint Clair Le Donjon d'Etretat, on n'a pas attendu les annonces du Premier ministre Édouard Philippe pour rouvrir.

Le personnel est masqué.

L'établissement comprend un hôtel trois étoiles de 25 chambres, un restaurant gastronomique et un bistrot. Il emploie 37 salariés. Pendant le confinement, ses équipes ne sont pas restées inactives. Les cuisines ont préparé des repas tous les dimanches aux soignants du Havre et de Fécamp et le personnel a profité d'une formation sur la satisfaction client. Depuis le lundi 11 mai, l'hôtel a rouvert ses portes. Il faut dire que l'hôtellerie n'a jamais eu l'obligation de fermer. L'établissement ne fait pas encore le plein (sauf pour le week-end de la Pentecôte) mais pour Omar Abodib, le propriétaire, c'était l'occasion pour ses équipes de se remettre dans le bain progressivement.

Omar Abodib, le propriétaire du Donjon d'Etretat.

Il a bien sûr fallu respecter les règles sanitaires. L'ensemble du personnel est masqué. Les chambres sont désinfectées avant chaque arrivée de clients. Elles doivent rester vides et aérées pendant six heures entre deux clients. Les restaurants sont restés fermés même si du home Service est proposé. Dès le mardi 2 juin, Omar Abodib compte bien rouvrir son restaurant gastronomique pour enfin débuter cette saison touristique.

