Calvados. Stéphane Bern en tournage pour son émission Secrets d'Histoire

C'est une émission bien connue des passionnés d'histoire : l'émission animée par Stéphane Bern, Secrets d'histoire et diffusée sur France télé. L'animateur viendrait dans le Calvados mi-juin et plus précisément à Caen et au château de Falaise pour réaliser un épisode sur "un personnage important de la Normandie médiévale", glisse-t-on du côté de l'équipe du château. De là à supposer qu'il s'agit de Guillaume le Conquérant, figure de la région, il n'y a qu'un pas.