Guénhaël Huet contre la hausse de la TVA

Dans un communiqué, il précise que : "La TVA représente déjà 52 % des ressources fiscales de l'État, et, surtout qu'elle est un impôt injuste." Le parlementaire s'explique : "La TVA est en effet payée par les consommateurs, c'est-à-dire par tout le monde, sans, par définition, prise en compte du niveau des revenus. Or proposer dans le même temps la suppression de l'impôt sur la fortune et l'augmentation de la TVA ne répond pas, à l'évidence, à l'objectif de justice sociale."

