Hockey sur gazon (N1). En attendant la reprise, le HCVCE Caen apprend son maintien en N1

"Se maintenir, c'est sympa, mais on allait intégrer des jeunes, donc ça n'aurait pas été trop méchant de redescendre, juge l'entraîneur Nicolas Chambet. On va se refaire une saison en N1, c'est aussi très très bien." Officiellement maintenu par le gel des compétitions et la saison blanche actée, le club de hockey caennais attend de connaître les directives quant à la reprise de ses entraînements collectifs. Depuis le mardi 2 juin, ces derniers sont normalement possibles sous conditions. "Il y a un protocole pour les équipes adultes, mais sur la ville de Caen, les infrastructures sont fermées au moins jusqu'au 15 juin", précise cependant Nicolas Chambet. L'heure reste donc à la patience, le maintien étant toutefois acquis.