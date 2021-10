Basket (N1F). Les Vertes du CB Ifs misent sur la jeunesse et le spectacle

Les deux premières recrues du CB Ifs ont annoncé la couleur. En enrôlant Justine Charbonnier (20 ans) puis Coumba Sow (19 ans), le club de la banlieue caennaise opère un virage de jouvence. La première nommée, Morgan Debrosse (notre photo) la voit déjà comme l'une des futures attractions : "elle est parfaite pour le modèle de performance du CB Ifs, encore une étincelle de plus dans l'effectif". Coumba Sow, elle, débarque d'Alençon (N1). "Elle nous rejoint avec le projet de progresser et de s'affirmer comme une joueuse d'impact, alors on va bosser dur, prévient le coach. Mais si elle nous rejoint, c'est qu'elle est déjà capable de poser des problèmes à nos adversaires." Du haut de son 1,91 m, l'ancienne de l'ASVEL est déjà prometteuse.