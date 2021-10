Seine-Maritime. Deux députés à la tête d'une mission sur les friches industrielles

Une nouvelle mission d'information sur la revalorisation des friches, notamment industrielles, a été lancée le mercredi 27 mai à l'Assemblée nationale. Les députés (LREM) de Seine-Maritime Stéphanie Kerbarh et Damien Adam en sont les deux co-rapporteurs.

Faciliter le réemploi des friches

"Le sujet des friches est un sujet préoccupant dans notre département qui compte 4 869 anciens sites industriels ou activités de services et 377 friches polluées", explique Damien Adam. Cette mission d'information va permettre de faire "un bilan de l'état des friches en France, d'identifier les freins à leur revalorisation et de proposer des solutions concrètes afin de faciliter leur réemploi". Ce travail va s'étaler sur six mois, avec l'audition de l'ensemble des acteurs concernés.