Caen. Pistes cyclables temporaires : qu'en pensent les usagers ?

Pour favoriser la pratique du vélo, la communauté urbaine de Caen la mer installe petit à petit de nouvelles pistes cyclables temporaires dans le centre-ville de Caen. "Elles sont dites temporaires car on voulait trouver une solution rapide encourageant la phase de déconfinement. Ces aménagements nécessitent peu de travaux", précise Nicolas Joyau, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, l'habitat et le renouvellement urbain.

Des nouveaux aménagements "pas encore adaptés"

Ces nouvelles pistes, s'étendant sur 4 km au total, concernent le boulevard Aristide Briand et le boulevard Yves Guillou, devant le stade nautique Eugène-Maës. "Cet axe permet de mailler le centre-ville au périphérique vélo", ajoute Nicolas Joyau. Le second permettra de faire une nouvelle liaison entre la rive droite et la rive gauche au niveau du viaduc de la cavée. Le troisième, prévu pour juin, concerne la rue de la Délivrande. S'ils sont visibles par de la peinture jaune, ces nouveaux aménagements "ne sont pas encore adaptés" selon certains utilisateurs, comme Ludovic, habitué du vélotaff.