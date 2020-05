Hockey sur glace. Rolands Vigners, première recrue des Dragons de Rouen

C'est la première recrue "extérieure" pour le club des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui, après l'arrivée de Valentin Duquenne, enregistre l'arrivée de l'attaquant letton Rolands Vigners venu tout droit des Scorpions de Mulhouse.

Annoncé partant depuis plusieurs semaines du club Alsacien, l'attaquant de 29 ans, considéré comme joueur JFL vu qu'il a réalisé cinq années de sa formation en France, était annoncé depuis longtemps sur les bords de Seine, sans officialisation néanmoins du club rouennais.

Meilleur pointeur de son équipe la saison passée avec 49 points, Rolands Vigners est le 3e joueur de l'effectif Jaune et Noir. "Je me réjouis de l'arrivée de Rolands qui viendra renforcer notre attaque et qui a manifesté une réelle volonté de nous rejoindre. C'est un joueur que nous suivions depuis plusieurs saisons, en progression constante et qui possède encore de belles perspectives de développement. Avec sa technique, sa vitesse et sa vision du jeu il sera un atout précieux pour attaquer la cage adverse" a confié Fabrice Lhenry le coach normand.